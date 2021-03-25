Первый в 2021 году "Союз" стартовал с Восточного с британскими спутниками OneWeb

Вадим Карасев

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. "Роскосмос" вел прямую трансляцию.

После запуска разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Затем в течение трех с половиной часов состоялось последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока, оно прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полета, уточнили в "Роскосмосе".

Все спутники успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана. Данный пуск стал пятым в рамках пусковой кампании OneWeb.

Это пятый пуск России в этом году и первый с космодрома Восточный. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-м намечается 29 космических стартов.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами этой серии.

Как писал NEWSTES, несколько дней назад на космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты "Союз" с иностранными спутниками.