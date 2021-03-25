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Пик в 2040-м: как Россия будет добиваться, чтобы ей платили за газ

Пик в 2040-м: как Россия будет добиваться, чтобы ей платили за газ
© РИА Новости / Владимир ПесняЧитать ria.ru в
Александр СобкоВсе материалы

Несмотря на известные тенденции, связанные с развитием возобновляемых источников энергии и т. н. энергопереходом, у сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему хорошие перспективы. Согласно большинству прогнозов, глобальный пик спроса на газ (после чего спрос будет стагнировать или медленно пойдет на спад) придется примерно на 2040 год. Вероятно, "пик газа" окажется близок и к пику спроса на СПГ. Хотя не исключено, что "пик СПГ" случится чуть позже: за счет того, что в ряде регионов после 2040 года собственная добыча будет падать быстрее, чем будет снижаться спрос, понадобится дополнительный СПГ. Почему это все важно, мы обсудим чуть ниже.

Так или иначе, до 2040 года еще почти двадцать лет, и к этому времени большинство аналитических агентств предполагает значительный рост (в наиболее оптимистичных сценариях — удвоение) от текущих объемов мирового производства СПГ, которое сейчас составляет около 375 миллионов тонн в год. Несколько производств строится уже сейчас, а Катар недавно принял окончательное инвестрешение по строительству заводов еще на 33 миллиона тонн. Одновременно часть производств устареет или на месторождениях при заводах закончится газ. В результате, чтобы обеспечить рост спроса в ближайшие двадцать лет, нужно построить еще не менее 400 миллионов тонн новых мощностей по сжижению. Многие страны-экспортеры хотят поучаствовать в "финальном забеге", в том числе и Россия. Почему забег финальный, понятно — даже после достижения пика спроса на газ очень многие производства СПГ еще смогут работать десятилетия, правда, к некоторым из них придется подводить газ с новых месторождений (как сейчас происходит на старых заводах в Египте). Но новые стройки заводов по сжижению будут не нужны или понадобятся в минимальных объемах.

Экономика

По материалам: ria.ru
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