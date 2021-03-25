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Победительница «Пацанок» съела своего пса: «Вкус собаки мне показался самым-самым»

Победительница «Пацанок» съела своего пса: «Вкус собаки мне показался самым-самым»

Проект «Пацанки» является одним из самых популярных шоу на телевидении. Практически каждая участница после участия в проекте становится популярной. Например, Анна Горохова, которая выросла в полной нищете, смогла изменить свою жизнь на 180 градусов.

Победительница третьего сезона «Пацанки» Анна Горохова недавно стало участницей YouTube-проекта «О, хавчик!». Во время записи шоу пацанка сделала шокирующее заявление. Оказалось, что Анна весьма непритязательна к еде. Ведь она ест даже собак. Ведущая Наталья Гасанханова попросила Горохову рассказать подробнее об этой жуткой истории.


«У меня был щенок Блэк. И вы же знаете, что я жила не очень хорошо, у нас не было денег, еды — ничего. Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: «Мам, а где Блэк?». Она: «Он убежал». Ну я же маленькая была, думаю: «Ладно». Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это», – призналась девушка.

А несколько дней назад ее мама призналась, что в тот вечер они действительно съели Блэка. Однако это был не единственный раз, когда Горохова ела собак. Уже во взрослой жизни вместе с друзьями они съели собаку в гараже. По мнению, Анны Гороховой собачатина – самое вкусное мясо.

«Если взять все мясо, которое я ела за всю жизнь, вкус той собаки мне показался самым-самым», — заключила девушка.

[media=https://www.instagram.com/p/CMzNNK3C_4L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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