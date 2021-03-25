Почти половина водителей в РФ планируют продать автомобиль в 2021 году

Лидия Мартынова

На днях экспертами “СберАвто” было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что 42% россиян планируют в 2021 году продать свой автомобиль. Об этом сообщается на сайте РИА Новости.

В ходе опроса жители России рассказали о сложностях, связанных с продажей машины, оформлением документов и поиском нового авто.

По данным исследования, у около 30% собственников автомобилей на продажу машины ушло более одного месяца. 19% удалось реализовать своё авто всего за две недели, а 33% россиян смогли продать автомобиль за три дня.

При этом 27% автомобилистов выразили неудовлетворённость слишком долгим временем продажи, 32% были разочарованы ценой, за которую им пришлось отдать свою машину, 14 % переживали, что могут быть обманутыми покупателями, а 12% и вовсе не понравилось общаться с незнакомыми людьми.

Отметим, что в данном исследовании приняло участие 1375 человек.

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