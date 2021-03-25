Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подсолнечное масло приравняют к нефти

Подсолнечное масло приравняют к нефтиФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство решило фактически приравнять подсолнечное масло к нефти и бороться с его подорожанием так же, как с ростом цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

По словам чиновника, с 1 сентября будет введена пошлина на экспорт подсолнечного масла. Еще раньше, с 1 июля, подобная мера начнет действовать в отношении семян подсолнечника — к этому сроку истечет действие нынешней пошлины.

«У нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай», — отметил Решетников.

В настоящий момент в России действует пошлина на экспорт подсолнечника в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну. По словам Решетникова, с 1 июля она будет носить запретительный характер.

Пошлина на подсолнечное масло отсутствует. Ввести ее Минэкономразвития предлагало в конце прошлого года для стабилизации цен, однако тогда от такого шага решено было отказаться. С 1 сентября будет установлена фиксированная цена отсечения, 70 процентов от превышения которой будут взиматься в качестве пошлины при вывозе масла за рубеж.

В результате правительство в декабре заключило соглашение с производителями подсолнечного масла и сахара, а также с торговыми сетями об установлении фиксированных отпускных и розничных цен. Изначально оно действовало до 1 апреля, впоследствии было продлено до конца мая.

Подобный механизм действует в российской нефтяной отрасли. Экспортеры нефти и нефтепродуктов уплачивают экспортную пошлину. За счет этого формируется уровень цены (нетбэк), приемлемый для продавцов на внутреннем рынке. Повышение пошлины позволяет снизить его и тем самым сдержать рост цен на нефть и нефтепродукты внутри страны.

Пошлина на экспорт нефтепродуктов традиционно ниже, нежели на вывоз нефти. За счет этого нефтепереработчики получают своеобразную субсидию от государства — возможность экономить при закупке нефти больше, чем терять при уплате пошлины на свою продукцию или недополучать от более низких по сравнению с возможными ценами на внутреннем рынке. При повышении пошлины экспорт нефти и нефтепродуктов снижается, что влечет за собой рост предложения внутри страны и ведет к понижению цен.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией
Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией
Байден забыл о собственной пресс-конференции
Байден забыл о собственной пресс-конференции
Иран атаковал израильское судно
Иран атаковал израильское судно
С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью странами
С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью
Электоральные эксперты и политологи: новые формы голосования востребованы гражданами
Электоральные эксперты и политологи: новые формы голосования
Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать способом вмешательства в дела России
Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Розалия Райсон объяснила, почему не хочет общаться с экс-участниками
Розалия Райсон объяснила, почему не хочет общаться с экс-участниками
Рома Капаклы и Марина Африкантова забрали Бониту к себе
Рома Капаклы и Марина Африкантова забрали Бониту к себе
Подсолнечное масло приравняют к нефти
Подсолнечное масло приравняют к нефти
На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель
На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"

Еще по теме

Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России введут в сентябре
Пошлина на экспорт нефти из России в сентябре снизилась на $10,1
Россия понизила пошлину на экспорт нефти на 17%
В России вырастет экспортная пошлина на подсолнечник и рапс