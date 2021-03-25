Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Вадим Карасев

Фото: СК РФ / РИА Новости

Появилась полная расшифровка переговоров диспетчеров, бортпроводников и пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который ударился о полосу во время аварийной посадки в Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате чего погиб 41 человек. Текст опубликован в Telegram-канале издания Baza.

Из разговора следует, что почти сразу после взлета произошел удар молнии, следом отключился автопилот и был подан сигнал об отказе систем самолета. Пилоты принимают решение возвращаться, общаются с диспетчерской по аварийной волне и сообщают о проблемах с основным каналом связи. Бортпроводников предупреждают о предстоящей посадке по техническим причинам.

Согласно диалогу двух пилотов, лайнер шел на полосу с превышением посадочной массы. Перед приземлением они сверялись с инструкцией по аварийной посадке в ручном режиме.

В нескольких метрах от земли первый пилот произносит: «Блиииин», тут же идут звуки шума и автоматическое звуковое предупреждение «Применить альтернативное торможение». Диспетчер вызывает аварийные службы на полосу. Кто-то на борту говорит о запахе топлива, стюардесса сообщает о пожаре в самолете, экипаж готовит пассажиров к эвакуации. Звучит сигнал о сваливании судна. «Расстегнуть ремни, оставить все, на выход», — говорит бортпроводница. На этом запись заканчивается.

Авиакатастрофа самолета SSJ-100 произошла в мае 2019 года. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск и почти сразу же вернулся в Шереметьево. При посадке он загорелся, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.