Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
"Анализ реализации программы льготной ипотеки за первые 9 месяцев 2020 года показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы составила лишь 4,4% и 12% соответственно. При этом около половины заемщиков – городские жители, которые в сельской местности постоянно не проживают", - говорится в опубликованных аудиторами материалах.
Программу льготной сельской ипотеки в России реализует Минсельхоз в рамках общей программы комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. Заемщики по программе могут получить ипотечный кредит с максимальной ставкой 3% годовых.
При этом, по данным Счетной палаты, льготная сельская ипотека остается недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки.