Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками

Лидия Мартынова

Около половины заемщиков по программе льготной сельской ипотеки в прошлом году оказались городскими жителями, которые не проживают на селе постоянно, а на долю работников АПК пришлось всего 4,4% участников программы, выяснила Счетная палата РФ, проанализировав реализацию программы развития сельских территорий в России.

"Анализ реализации программы льготной ипотеки за первые 9 месяцев 2020 года показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы составила лишь 4,4% и 12% соответственно. При этом около половины заемщиков – городские жители, которые в сельской местности постоянно не проживают", - говорится в опубликованных аудиторами материалах.

Программу льготной сельской ипотеки в России реализует Минсельхоз в рамках общей программы комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. Заемщики по программе могут получить ипотечный кредит с максимальной ставкой 3% годовых.

При этом, по данным Счетной палаты, льготная сельская ипотека остается недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки.