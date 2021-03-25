Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России введут в сентябре
"Пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу механизма на пшеницу. То есть будет определенная цена отсечения, ниже которой пошлины не будет, а сверх этого также 70% от превышения будет в виде пошлины поступать в бюджет, 30% будет оставаться у сельхозпроизводителей. Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей", - сказал Решетников.
"По пошлине на подсолнечное масло - там 1 сентября (дата введения - ред.), то есть ориентируемся на новый урожай", - добавил он.
Министр подчеркнул, что правительство принимает решения по ставкам пошлин с учетом необходимости сохранить хороший уровень рентабельности для производителей. "Нам очень важно, чтобы селяне были уверены в том, что любые наши действия обеспечивают нормальную, хорошую норму прибыли в сельском хозяйстве", - сказал он.