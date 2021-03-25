Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России введут в сентябре

Анастасия Иванова

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ будет введена с 1 сентября и составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, уровень последней в настоящее время обсуждается, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу механизма на пшеницу. То есть будет определенная цена отсечения, ниже которой пошлины не будет, а сверх этого также 70% от превышения будет в виде пошлины поступать в бюджет, 30% будет оставаться у сельхозпроизводителей. Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей", - сказал Решетников.

"По пошлине на подсолнечное масло - там 1 сентября (дата введения - ред.), то есть ориентируемся на новый урожай", - добавил он.

Министр подчеркнул, что правительство принимает решения по ставкам пошлин с учетом необходимости сохранить хороший уровень рентабельности для производителей. "Нам очень важно, чтобы селяне были уверены в том, что любые наши действия обеспечивают нормальную, хорошую норму прибыли в сельском хозяйстве", - сказал он.