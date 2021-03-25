Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из огненной ловушки

Алексей Вольцев

Близким погибших выплатили компенсацию, но это мало утешает родителей, потерявших детей. Судебный процесс по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» продолжается по сей день, а вопрос, кто ответственен за смерть 60 человек, по-прежнему открыт.

25 марта 2018-го в 15:59 в детском активити-парке торгового центра «Зимняя вишня» внезапно загорелась яма с поролоновыми кубиками. Четвертый этаж моментально заполнился едким дымом, поэтому дальнейшее развитие событий не запечатлели установленные камеры. Люди понеслись на лестницу к центральному входу, началась давка.

В это время в кинотеатре ТЦ заканчивались три сеанса. Система оповещения о возгорании не сработала, поэтому контролеры просто забегали в залы с криками «Пожар!». Те, кто не успел выйти, когда появилась такая возможность, забаррикадировались в Красном зале номер два, где до последнего ждали помощь. Там шел мультфильм «Шерлок Гномс», поэтому большую часть зрителей составляли дети…

Что происходило дальше и почему, несмотря на усилия пожарных, в трагедии погибли 60 человек, 37 из которых — дети?

Предпосылки

В 2009-м бывший футболист Вячеслав Вишневский вместе с соратниками решил сделать на месте кемеровской кондитерской фабрики ТРЦ. Причем это была не реконструкция существующего здания: рядом построили новое. Сперва ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию не одобрила госэкспертиза, так как четвертый этаж не был оснащен системой пожаротушения. Тогда в 2012-м Вишневский представил комиссии обновленный проект — спортивного центра.

«Нюансы есть: для спортивных центров не требуется система пожаротушения. Далее Вишневский обращается к проектировщику с просьбой изменить шифр неодобренного проекта на вариант, получивший положительное заключение. Это подлог», — пояснил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин в расследовании «Редакции».

Возгорания в здании случались и до трагедии 2018-го: в 2003-м из-за разбушевавшегося пламени обрушилась кровля, в 2013-м — погиб человек. В сентябре 2017-го «Зимняя вишня» фигурировала в новостях из-за волны ложных звонков о минировании и... пожарах.

Важно, что в 2016-м при проверке соблюдений требований пожарной безопасности сотрудники МЧС нарушений не выявили. Но: сам инспектор тогда ТЦ не посещал, а выводы сделал из учредительных документов. Почему? Потому что «Зимняя вишня» числилась субъектом малого бизнеса. А значит, и осматривать огнетушители и пожарные выходы на каждом этаже по обновленным правилам не требовалось. «По новому закону бизнесмены и владельцы могут пожаловаться на нарушение их прав», — поясняли коллеги инспектировавшей ТЦ Дарьи Москалевой.

Версии о причинах пожара

В первые недели после трагедии новости изобиловали фразами «халатность», «безответственность», «неэффективность противопожарного надзора». Прежде всего, эксперты обращали внимание на непосредственную причину возгорания: почему, собственно, светильник начал плавиться, и от этой огненной массы вспыхнули поролоновые кубики? Как говорили сотрудники ТЦ, лампа постоянно барахлила, мигала. Дело в том, что крыша протекала, так что вода попадала на корпус прибора.

Или же лампа могла загореться из-за неисправности: висевшие в ТЦ светильники Jazzway были одними из самых дешевых, около 600 рублей. Прямо в заключении эксперты написали, что приборы были изготовлены некачественно, даже в штатном режиме они сильно перегревались… Выходит, попытки руководства «Зимней вишни» сэкономить стоили 60 людям жизни?

Впрочем, бытовала и неофициальная версия. Евгений Полынских говорил следователям, что заметил около ямы ребенка, который внезапно поднял руки вверх. Тогда Полынских разглядел горящий фиолетовый кубик. Посмотрев наверх, мужчина плавящейся лампы не увидел. То есть, по его мнению, причиной возгорания могла стать детская шалость.

Ну а дальше — Полынских бросился искать огнетушитель, а когда не нашел его в помещении, побежал по этажу. По возвращении он увидел, что пламя уже распространилось и вверх, и в стороны, так как над ямой с кубиками находилась вентиляция. Уже позже, глядя на фото парка развлечений, Евгений понял, что огнетушитель был рядом, но из-за нагромождения сломанных столов и игровых автоматов он его не заметил…

Пожарные на распутье

Одной из первых на место прибыла группа Сергея Генина. О действиях начальника пожарного караула подробно рассказывал Александр Ананьев — мужчина, который должен был встретить троих детей после киносеанса. 11-летняя Ксюша позвонила папе и сообщила, что уверена: в здании произошло возгорание. Когда Ананьев не сумел самостоятельно пробиться сквозь завесу дыма, он выбежал на улицу, схватил за плечо Генина и заявил, что знает короткий путь к дочерям. Сергей бросил — «Веди» — и последовал с подчиненными за Александром.

Но когда пожарные вошли в здание, к ним обратился охранник, заявивший, что он знает, где находится очаг возгорания. Наспех посовещавшись, Генин решил вести свою группу туда. Ананьев в отчаянии бросился за звеном, умоляя сначала спасти детей. Александр открыто сказал, что Сергей нарушает инструкцию, ведь эвакуация пострадавших — главный приоритет. В ответ отец трех дочек услышал: «Мы всех спасем, но сначала потушим очаг возгорания»…

«Они избавились от меня, как он назойливой мухи, мол, не мешай нам работать. Я понял, что Генин мне не поможет, что он не собирается спасать детей», — рассказывал Ананьев.

В итоге звено Генина побежало за охранником через все здание на восточную сторону, обнаружило, что двери заперты, и повернуло обратно. Группа спасла лишь одного человека, Михаила Трусова, который сумел выбраться из Красного зала, но потерял сознание у самого входа. Ананьев же в это время переходил от одного пожарного к другому, спрашивая, спасли ли его детей. «Каждый считал за честь сказать, что детей вывели то в одно место, то в другое, я бегал, пытался их найти, но понимал — это конец. Где-то в 17:06 я позвонил супруге и сказал самые страшные слова, которые можно произнести — что все дети погибли», — со слезами на глазах делился мужчина.

О неслаженной работе спасателей в тот страшный день говорили и другие родственники погибших. В частности, люди винили начальника Первого пожарного отряда Андрея Бурсина за то, что тот не смог грамотно организовать эвакуацию. «Пожарные достали рюкзак: мол, чей противогаз, мой — не твой… Надо надеть и идти, а не было вот этого рвения помочь. Шланги с водой, как ежики, вода льется, шланги дырявые, оборудование никакое. Мужчину снимали с крыши — застряла пожарная лестница. Потом пожарный ломиком как-то ее поковырял, еле опустили, — сетовал Андрей Балахнин, отчим погибшей Вероники Понушковой, в расследовании пожара в «Зимней вишне» канала Baza. — Когда до двери кинозала оставались считанные шаги, пожарные туда не пошли, хотя все им говорили, что там были дети. Они же до последнего по телефону общались. Генин просто ходил на работу, получал деньги, но он не спасатель по призванию».

В этом и выражалась главная претензия родителей погибших: по их мнению, Генин должен был исполнить свой основной долг — спасти детей, даже если бы за это пришлось отдать собственную жизнь.

Система безопасности

26 марта следователи провели первый осмотр здания. В глаза бросился сломанный замок на двери последнего этажа, у которой погибло большинство людей: пожарные загнули его в обратную сторону.

Из пяти выходов на четвертом этаже был доступен только второй. Но даже если бы остальные были открыты, это мало что бы изменило: двери завалили строительным мусором и использовали как кладовые. Кроме того, система противопожарной безопасности была отключена, а значит, сигнала, предупреждающего о возгорании, никто не услышал. Почему? До этого сирена не раз начинала реветь без причины, и приехавший накануне техник Александр Никитин заявил, что «система «заглючила» и больше срабатывать не будет».

Как выяснилось по воссозданной компьютером модели, если бы сработала сигнализация, и 682 человека, находившихся в тот момент на этаже, побежали ко второму выходу, эвакуация закончилась бы за 12,5 — 13,5 минут. Люди скапливались бы около двери целых 11 минут, в такой ситуации шансов на выживание практически нет.

Маловероятным видится спасение всех участников истории и при том раскладе, когда все двери открыты, но противопожарная система безопасности молчит. Единственный возможный вариант — когда и пять выходов доступны, и сигнализация предупреждает о возгорании — привел бы к хэппи-энду. Но на практике мы получили самый худший сценарий…

Отметим также, что соединить установленный в здании пожарный кран с рукавом, чтобы начать тушение, спасателям бы все равно не удалось: внешняя резьба была на обеих частях конструкции, а значит, ранее в ТЦ просто для галочки положили рукава… Кроме того, почти все огнетушители были просрочены, а система автоматической подачи воды при пожаре — отключена.

Даже не зная про все эти ошибки по части пожарной безопасности и про неверные решения спасателей, многие люди, запертые в задымленном помещении, понимали: счет идет на минуты, вся надежда — на себя. Так, семья Москаленко — Евгений, Олеся и их дети — Ксюша и Сережа — оказались в узком коридоре четвертого этажа. В отчаянии отец разбил окно и выбросил в него сына. 10-летний мальчик получил серьезные переломы и травмы, но выжил. А вот его родители и сестренка — нет…

Суд идет

Главных обвиняемых оказалось трое: директор компании собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, номинальный гендиректор Надежда Судденок и технический директор ТЦ Георгий Соболев. Кроме того, изначально арестовали охранника Сергея Антюшина, руководителя компании, устанавливавшей системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко и инженера Александра Никитина, пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. В конце 2019-го Генин, Бурсин, Полозиненко и Никитин были освобождены из СИЗО по решению суда, так как обвинялись в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок содержания под стражей истек.

Владельцы ЧОПа, охранявшего ТЦ, не были арестованы, хотя родственники жертв неоднократно жаловались, что на огромную площадь выделили всего троих сотрудников. Кроме того, безнаказанными остались те, кто стоял у истоков сдачи здания в эксплуатацию. Конкретных людей, давших согласие на открытие «Зимней вишни», вычислить уже невозможно. По мнению большинства, следствию удалось привлечь к ответственности часть виновных, но «рыбью голову», с которой система начала гнить, — нет.