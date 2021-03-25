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Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме

Как полагает следствие, причиной гибели 54-х летней женщины стало отравление угарным газом. Тело пожилой женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома.

После многочисленных процессуальных действий, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводам, что превышение в квартире концентрации угарного газа вызвано недолжным обслуживанием вентиляционных каналов и газодымоходов специализированной компанией, с которой у управляющей компании был заключен договор на услуги.

Следователи приобщили к делу акт служебного расследования, проведенного АО «Газпром газораспределение Кострома», допросили свидетелей, с помощью дронов обследовали вентканалы. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщение Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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