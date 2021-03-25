Правительство Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором

Алексей Вольцев

Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.

"При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — пояснила чиновница.

Досрочные выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным.