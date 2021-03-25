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Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»

Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»Фото: Frantisek Ivan / TASR / AP

Правящая коалиция Словакии распалась из-за скандала, вызванного поставками в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Associated Press.

Из состава правительства вышли министры иностранных дел и образования от партии «Свобода и солидарность». До этого в отставку подал глава партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя премьер-министра. Сулик заявил, что его партия не вернется в состав правительства до тех пор, пока премьер-министр страны Игор Матович не покинет свой пост.

12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи сняли с должности из-за позиции по «Спутнику V». Матович пояснил, что правительство страны было близко к развалу. Позже сам Матович выразил готовность покинуть свой пост из-за ситуации с поставками «Спутник V». Он добавил, что при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

В мире

По материалам: lenta.ru
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