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Премьер Японии пообещал договориться с Россией насчет Курил

Премьер Японии пообещал договориться с Россией насчет КурилФото: Антон Денисов / РИА Новости

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога. Его слова передает РИА Новости.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — заявил Суга. Он также напомнил о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшем в сентябре прошлого года, в ходе которого стороны подтвердили решимость ускорить переговоры.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов. Он раскритиковал публикации японских СМИ, в которых рассматривается передача территорий после смены власти в РФ.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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