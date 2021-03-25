Пресс-секретарь секретарь РФ Дмитрий Песков: политика Запада по сдерживанию и подавлению России хорошо ощущается Кремлем

Анастасия Иванова

Дмитрий Песков рассказал о мощном влиянии западной политики по сдерживанию и подавлению России на Кремль. Он отметил, что страну намеренно ввязали в «ментальную» войну. А попытки насильственно демократизировать Федерацию сушествуют с момента падения СССР.

«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России действительно абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом. Вы знаете, что попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним», – цитирует слова пресс-секретаря «Эхо Москвы».

Также он подчеркнул, что Россия нк примет такого отношения к себе.

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