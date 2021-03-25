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При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли 2 украинских военных

При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли 2 украинских военных

О потерях во время боевой операции сообщает газета Взгляд со ссылкой на Якова Осадчего. Представитель народной милиции ЛНР уведомил, что двое военных погибли и двое получили ранения во время разрыва миномета “Молот”. Оружие, вызвавшее смерть и ранения украинских военных, прозвали “оружием самоликвидации”.

Сообщается, что военные погибли и были ранены при нарушении правил эксплуатации миномета. По факту случившегося назначена проверка.

Ранее сообщалась информация о гибели нескольких военных при проведении учений с участием миномета Молот. Оружие было разработано военными силами Украины на базе советского миномета калибром 82 миллиметра.

Сообщение При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли 2 украинских военных появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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