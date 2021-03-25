Принцесса Евгения поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Августом

Алексей Вольцев

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгении показала фотографию новорожденного сына. Она выложила её в своем аккаунте Instagram.

23 марта девушка отметила свой 31-й день рождения. Она выложила снимок. На кадрах она запечатлена вместе с мужем Джеком Бруксбанком и сыном. Наследник появился в семье на свет только 9 февраля.

В комментарии к посту принцесса Евгения пояснила, что получила лучший подарок ко дню рождения. Малыша назвали Августом.

«Наши сердца полны любви. Рады возможности поделиться с вами этими фотографиями», – призналась Евгения.

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