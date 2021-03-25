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Профессиональные конкурсы повышают квалификацию педагогов

Профессиональные конкурсы повышают квалификацию педагогов

Заместитель начальника Управления по развитию дополнительного профессионального образования Академии Минпросвещения России Андрей Лукутин в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал о роли педагогических конкурсов и об их значении в жизни самих участников и их коллег.

«Конкурсы – это один из способов повышения квалификации учителей. Они требуют серьезной подготовки, умения представить свой опыт, навыков общения с учениками, с их родителями, с экспертами. И возвращаются педагоги с конкурсов совсем с другими компетенциями. Кроме того, эти специалисты могут выйти и за пределы своих школ и стать тьюторами, консультантами в центрах непрерывного профессионального педагогического мастерства, которые создаются сейчас во всех регионах нашей страны», – прокомментировал он.

Андрей Лукутин напомнил, что формат педагогических конкурсов меняется, появляются актуальные, соответствующие требованиям времени, состязания, такие как конкурс «Учитель будущего».

«Это конкурс команд. Как говорил легендарный баскетболист Майкл Джордан, талант выигрывает игры, а команда выигрывает чемпионаты. Участие в таком конкурсе – большая честь и большая ответственность, это выводит на новый уровень и педагогов, и их коллег, и школы», – резюмировал он.
Общество

По материалам: edu.ru
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