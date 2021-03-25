Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии

Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукьянова освободили от обязанностей посла в Латвии, которые он выполнял с 2016 года.

На посту посла в Белоруссии дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства.

Мирослав Митрофанов, Лукьянов видит мир "без розовых очков" и сумел наладить диалог с русской общиной в балтийской республике.Российской Федерации второго класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета.
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Еще по теме

Путин назначил нового посла России в Латвии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин освободил Мезенцева от должности посла в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии