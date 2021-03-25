Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии

Алексей Вольцев

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукьянова освободили от обязанностей посла в Латвии, которые он выполнял с 2016 года.

На посту посла в Белоруссии дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства.

Мирослав Митрофанов, Лукьянов видит мир "без розовых очков" и сумел наладить диалог с русской общиной в балтийской республике.Российской Федерации второго класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета.