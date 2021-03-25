Путин назначил посла России в Белоруссии

Вадим Карасев

Евгений ЛукьяновФото: Сергей Мелконов / РИА Новости

️Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации в четверг, 25 марта.

Бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства. Лукьянов же ранее занимал должность чрезвычайного посла в Латвии.

Дипломатическую карьеру Лукьянов начал в 2016 году. С 2012 по 2016 годы он занимал пост помощника секретаря Совета безопасности России, а с 1993-го по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. Образование получил в Ленинградском государственном университете имени Жданова по специальности «Английский язык и литература».