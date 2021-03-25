Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев

Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев

Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцевФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства. Соответствующий документ опубликован в среду, 24 марта, на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что порой возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям.

После принятия закона возраст пребывания на госслужбе для таких чиновников не ограничивается 70-ю годами, как было ранее.

22 января глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Ранее предельный возраст пребывания на госслужбе составлял 65 лет. При этом «руководители высшей группы должностей» могли работать до 70 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с
Оккупанты подсчитали убытки от «водной блокады» Крыма и подают на Украину в суд
Оккупанты подсчитали убытки от «водной блокады» Крыма и подают
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
США закупились российской нефтью
США закупились российской нефтью
ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников
ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных
Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев
Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев
Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об угрозах расправы
Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об
Россиянам пообещали погодную «уравниловку»
Россиянам пообещали погодную «уравниловку»
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же так долго вместе жить»
Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из огненной ловушки
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из

Топ на сегодня

Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Первый микрозайм под 0% – как получить?

Еще по теме

Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих
В Украине снимают возрастные ограничения для госслужащих
Татарстанские чиновники смогут находиться на госслужбе до 70 лет
Сотрудникам ФСИН на 5 лет продлили срок их предельного возраста на службе