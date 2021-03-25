Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства. Соответствующий документ опубликован в среду, 24 марта, на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что порой возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям.

После принятия закона возраст пребывания на госслужбе для таких чиновников не ограничивается 70-ю годами, как было ранее.

22 января глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Ранее предельный возраст пребывания на госслужбе составлял 65 лет. При этом «руководители высшей группы должностей» могли работать до 70 лет.