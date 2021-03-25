Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал свою прививку от коронавируса российской вакциной, которую он сделал 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 марта.

Глава государства заявил, что изучит эффект от своей прививки, а после выработки антител начнет расширять географию поездок. Он уточнил, что сегодня планирует посетить Детский музыкальный театр юного актера, чтобы осмотреть его новое здание.

Путин привился одной из российских вакцин. Название препарата в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «президент и так делает очень много для пропаганды вакцины».

Ранее в четверг Песков уточнил, что Путин после первого укола чувствует себя хорошо, побочных эффектов у президента нет.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».