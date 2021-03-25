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Путина удивила фотография Баскова в детском театре

Путина удивила фотография Баскова в детском театреФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президента России Владимира Путина во время посещения нового здания Детского музыкального театра юного актера в Москве удивила фотография российского певца Николая Баскова. На это обратила внимание «Российская газета».

В ходе визита в учреждение глава государства увидел на стенах фотографии юных артистов. Художественный руководитель и основатель театра Александр Федоров рассказал президенту, что одним из первых учеников был Николай Басков.

«Басков у вас тоже здесь проходил курс молодого бойца?» — поинтересовался Путин. Федоров ответил ему, что будущий российский певец учился в театре с 10 до 16 лет. На фотографии Басков запечатлен в момент исполнения завершающей песни.

Ранее Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, они передвигались на вездеходе и совершали пешие прогулки. Шойгу также показал Путину мастерскую, в которой он занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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