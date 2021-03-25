Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

Влада Некрасова

Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По информации партии, их депутаты и члены организации "Патриоты за жизнь" в среду восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.

"Однако уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак", - говорится в заявлении на сайте партии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.