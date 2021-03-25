Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом

Радикалы вновь разрушили памятный знак дружбы РФ и Украины под Харьковом
Радикалы вновь разрушили восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области, сообщает пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По информации партии, их депутаты и члены организации "Патриоты за жизнь" в среду восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.

"Однако уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак", - говорится в заявлении на сайте партии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

В Торецке восстановили мемориал бойцам АТО
В Одессе облили краской памятный знак военнослужащим, погибшим в АТО
В Сумах справили нужду на памятник героям Майдана
Не простоял и суток: В Донбассе разрушили памятник боевикам «АТО» (ФОТО)