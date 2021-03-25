Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака
Специалисты раскрыли три простых способа сократить риск возникновения рака. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные World Cancer Research Fund.
Эксперты считают, что в первую очередь необходимо поддерживать здоровый вес. Это поможет уменьшить вероятность появления 12 видов рака, в том числе кишечника, почек, печени и желудка. По мнению специалистов, также крайне важную роль играет физическая активность. Рекомендуется, как минимум 150 минут в неделю делать упражнения.
При этом особое внимание стоит уделять диете. Так, для сокращения риска появления онкологических заболеваний необходимо правильно питаться: есть больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых, а также избегать красного мяса, сладких газированных напитков и алкоголя.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины развития онкологических заболеваний. По его словам, каждый пятый случай рака связан с неправильным питанием, курение составляет 40 процентов от всех причин появления болезни. «До 20 процентов — это инфекционные заболевания», — сказал доктор.