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Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака

Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения ракаФото: Rick Wilking / Reuters

Специалисты раскрыли три простых способа сократить риск возникновения рака. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные World Cancer Research Fund.

Эксперты считают, что в первую очередь необходимо поддерживать здоровый вес. Это поможет уменьшить вероятность появления 12 видов рака, в том числе кишечника, почек, печени и желудка. По мнению специалистов, также крайне важную роль играет физическая активность. Рекомендуется, как минимум 150 минут в неделю делать упражнения.

При этом особое внимание стоит уделять диете. Так, для сокращения риска появления онкологических заболеваний необходимо правильно питаться: есть больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых, а также избегать красного мяса, сладких газированных напитков и алкоголя.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины развития онкологических заболеваний. По его словам, каждый пятый случай рака связан с неправильным питанием, курение составляет 40 процентов от всех причин появления болезни. «До 20 процентов — это инфекционные заболевания», — сказал доктор.

В мире

По материалам: lenta.ru
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