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Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее

Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее
Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер.

Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей.

"В нашей первой крупной боевой сцене в океане Конг находится в крайне невыгодном положении. Он не умеет так же хорошо плавать, как Годзилла. Он не может задерживать дыхание надолго. Годзилла же действительно отличный пловец. Он на своей территории, и у него уже есть преимущество, потому что он более сильный монстр", — прокомментировал режиссер.

И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу.


"Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист.

В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.

Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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