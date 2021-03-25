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Рианна возвращается! Певица выпускает альбом

Рианна возвращается! Певица выпускает альбом

Поклонники певицы Рианны (Rihanna) ликуют! Девушка выпускает альбом, и это впервые за пять лет. Когда нам ждать новую пластинку?

В начале этого года певица Рианна отпраздновала юбилей своего последнего альбома. Напомним, что пластина Anti вышла пять лет назад. Однако треки до сих пор не покидают престижных чартов. Более того поклонники продолжают переслушивать не хиты  Talk That Talk, Work и Bitch Better Have My Money и снимают под них TikTok. Слушатели давно мечтают о выходе новых песен. И вот их мечты осуществятся в ближайшее время. 


У себя в Instagram Рианна выложила пост, в котором поблагодарила всю команду за триумф Anti. Отметим, что это первый альбом, записанный темнокожей артисткой, который держится в Billboard 200 уже 5 лет).

[media=https://www.instagram.com/p/CM0KiPZnuHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Благодарна Всевышнему за то, что у меня есть преданные сторонники. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в это эпохальное событие. Спасибо моей команде», — написала Рианна. 

В комментариях поклонники начали поздравлять певицу. Рианна вступила с одном из подписчиков в диалог. На предложение слушателя отпраздновать рекорд выпуском новой песни, Рианна кратко ответила: 

«Думаю, действительно стоит сделать это в скором времени».

Через несколько минут Рианна дополнила запись, сказав, что выпустит всего одну. 

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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