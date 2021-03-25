Рэпер Рик Росс «умер» во время секса

Алексей Вольцев

Знаменитый преимущественно на территории Америки рэпер Рик Росс (Rick Ross), продвигающий свое творчество на всех популярных зарубежных площадках (YouTube, Spotify, YouTube Music, Deezer), особо прославился в странах СНГ благодаря нелепой истории, которую мир узнал благодаря его эмоциональной подружке. Хип-хоп исполнитель проводил вечер с девушкой в романтичной обстановке и, разумеется, дело пары дошло до интима, однако, в самый непредсказуемый момент Рик перестал подавать какие-либо признаки жизни.

Подружка, заметив, что мускулистый бойфренд закрыл глаза прямо в разгаре близости и совсем перестал шевелиться, испытала дикий страх и, судорожно отбежав от знаменитости, начала плакать, подумав, что мужчина скончался. Девушка уже прокрутила в голове самые страшные картины и была уверена, что больше Росс не сделает не единого вдоха, однако, как выяснилось позднее, рэпер просто потерял сознание.

Поклонники селебрити, услышав данную новость из уст самого Рика, предположили, что Росс «отключился» из-за наркотических веществ, которые он, по-видимому, употребил до романтического свидания. Однако, данная информация не является подтвержденной.

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