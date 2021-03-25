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RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…

RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…

«You Quiz On The Block» на tvN всегда проходит ярко и непредсказуемо. Во время беседы на этом шоу ведущие стараются осветить самые жаркие темы, рассмотрев их со стороны приглашенных гостей. Однажды в шоу Чо Се Хо (Jo Se Ho) рассказал об «инциденте», произошедшем между Ю Дже Соком (Yoo Jae Suk) и Намджуном (Namjoon) из BTS во время церемонии вручения наград Korean Popular Culture and Arts Awards 2018. «Разве Ю Дже Сок тогда не скопировал тебя на фото, когда увидел, что ты показываешь знак мира? Он же тут же повторил его», — обратился к Джуну довольный своим разоблачением Чо Се Хо.


Ю Дже Сок, ничуть не смущаясь, подтвердил, что «украл» позу для фото у звезды k-pop: «Я подумал, что это выглядит естественно и круто, поэтому скопировал его». Разумеется, никто не был в обиде на шуточный жест товарища Намджуна. Напротив, RM воспользовался моментом и рассказал, как он впервые встретил этого потрясающего человека по имени Ю Дже Сок. Это произошло на SBS Running Man: «Персонал весь устал, поэтому все легли спать. Но Ю Дже Сок вышел, чтобы сказать несколько приятных вещей, он даже спросил, как дела у моих родителей. Именно тогда я понял, что он настоящий», — с нежностью вспоминал о добром моменте айдол BTS.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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