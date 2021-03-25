Рома Капаклы и Марина Африкантова забрали Бониту к себе

Вадим Карасев

Поклонники супругов Капаклы помнят собачку Бониту, которую Рома подарил жене на день рождения. Сначала все дружно выбирали ей имя, потом наблюдали за попытками Марины приучить собаку к порядку. На воспитании Бони и ее играх Рома и Марина делали много роликов, но собаку пришлось отдать Татьяне Владимировне. И хотя за периметром супруги прожили уже достаточно долго, собаку решили забрать только сейчас.

«Вам ребенок нужен, а не собака», «Собачка, это хорошо, но малыш все-таки лучше», «А я люблю ролики с Боней», - высказываются пользователи.

Все, кто давно наблюдают за Романом Капаклы и Мариной Африкантовой с нетерпением ждут, когда же в семье появятся дети. Вопросы по этому поводу звучат, даже когда тема детей не касается, и точно появляются, когда о детях все-таки говорят. Например, когда Рома и Марина спрашивали у своих поклонников, кто родится у Арая Чобаняна и Иры Пинчук, пишет newstes.ru.Многие угадали правильно, в основном, благодаря тому, что Рома оставил подсказку в виде конфетти на заднем плане в ролике с Мариной Африкантовой. А заодно принялись спрашивать, когда же Рома и Марина устроят такую вечеринку в честь собственного малыша и попросят угадывать пол их ребенка. Видимо, из-за большого количества вопросов супруги приняли неожиданное решение.Речь вовсе не о ребенке, к детям Марина все еще не готова. Зато у них есть собачка Бонита, которая вроде бы собственность Марины, как и кошка Ника, но так же, как и кошка, живет у Татьяны Владимировны. После проекта Рома и Марина наслаждались жизнью вдвоем, но вдруг объявили, что Бонита вернулась в их семью.Теперь Рома проводит тренировки, снимает сторисы и в кадре присутствует собачка Боня. Останется ли она в этот раз с ними или немного поработает в кадре, как на проекте, а потом ее все равно вернут Татьяне Владимировне? Маме Марины не привыкать возиться с ее питомцами. Интересно, будет ли она так же активно ухаживать за внуками?