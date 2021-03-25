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Роскомнадзор передумал пускать в соцсети по паспорту

Роскомнадзор передумал пускать в соцсети по паспортуФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что при регистрации в социальных сетях и мессенджерах новым пользователям придется обязательно вводить паспортные данные и адреса проживания. Об отказе от идеи пускать в соцсети после предоставления подобной информации представители ведомства рассказали журналистам РИА Новости.

Регулятор отметил, что пользователям не нужно будет заполнять адреса и телефоны, даже если они захотят предоставить свое согласие на обработку персональных данных через новую информационную систему ведомства. Роскомнадзор передумал вводить ранее указанный набор данных, посчитав их избыточными. В результате проект был скорректирован.

О необходимости вводить паспортные данные при регистрации в соцсети говорилось в проекте приказа Роскомнадзора, подготовленного в рамках поправок к закону «О персональных данных». В марте поправки частично вступили в силу: операторам персональных данных запретили публиковать в интернете информацию пользователей без их на то согласия.

С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет решать, через какую платформу давать его.

Ранее представители Роскомнадзора объяснили, для чего ведомство решило собирать личные данные российских абонентов сотовой связи — соответствующий проект постановления правительства появился в марте. Эта мера поможет бороться с «серыми» сим-картами, уверены в Роскомнадзоре.

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По материалам: lenta.ru
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