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Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых аккаунтов

Вскоре при регистрации аккаунтов в соцсетях или мессенджерах придётся “показать” паспорт. “Коммерсантъ” со ссылкой на Роскомнадзор сообщает о публикации проекта приказа о механизмах работы ЕИС по сбору согласий на обработку личных данных.

Так, в Единую информационную систему вносятся следующие сведения: дата рождения, ФИО, номер и серия паспорта, адрес электронной почты и мобильный телефон. Каждый новый пользователей соцсетей обязан будет предоставить вышеуказанные данные, либо регистрация будет считаться незавершённой. Аккаунт просто не пройдёт проверку Роскомнадзором.

По информации думского комитета по информационной политике, владельцам мессенджеров и соцсетей предоставят выбор. Либо они самостоятельно запрашивают у пользователей необходимые данные, либо пользуются “услугами” Роскомнадзора и ЕИС. Известно, что уже зарегистрированные аккаунты нововведением затронуты не будут.

Сообщение Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых аккаунтов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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