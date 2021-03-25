Роспотребнадзор рассказал о безопасности «ЭпиВакКороны»

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Испытания вакцины, которые проводились среди граждан в возрасте от 18 до 30 лет, также показали выработку антител у 100 процентов добровольцев. Такой результат был достигнут через 21 день после получения второй дозы.

«По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для появления иммунитета к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» необходимо от 40 до 42 дней. Препарат, по ее словам, подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина, зарегистрированная в России для профилактики COVID-19.