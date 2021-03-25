Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд

Анастасия Иванова

Россия и Южная Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов", - сообщил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Республики Корея Чон Ый Ёна.