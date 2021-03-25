Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Сегодня, 07:15 Лидия Мартынова
Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы договорились приложить совместные усилия к тому, чтобы по мере стабилизации ситуации с COVID-19 как можно раньше состоялся визит президента Путина в Южную Корею", - заявил Чон Ый Ён.
По материалам: ria.ru