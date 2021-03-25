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Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул

Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы договорились приложить совместные усилия к тому, чтобы по мере стабилизации ситуации с COVID-19 как можно раньше состоялся визит президента Путина в Южную Корею", - заявил Чон Ый Ён.

Россия

По материалам: ria.ru
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