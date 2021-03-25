Россия не приемлет вмешательства в свои дела, заявили в Кремле

Лидия Мартынова

Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны - ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.

"Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", - рассказал Песков.

Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.