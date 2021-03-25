Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества.

"После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".