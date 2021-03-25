Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет

Вадим Карасев

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что на МАКС-2021 будет показан первый в мире самолет с электродвигателем. Речь идет о совместной разработке Ростеха и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — уточнил заместитель председателя правительства.

Испытания новинки начались 5 февраля в Новосибирске. Авиаконструкторы заменили один из трех двигателей в хвосте "летающей лаборатории" Як-40 газотурбинным мотором с электрическим генератором. В носовой части машины поставили электродвигатель, использующий криогенную систему и эффект высокотемпературной сверхпроводимости, разработанный ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.

Предполагается, что эти технологии могут быть использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

Ранее NEWSTES писал, что разработавшее "Буран" НПО работает над орбитальным воздушным судном.