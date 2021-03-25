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Россиян предупредили об опасности игры на бирже

Россиян предупредили об опасности игры на биржеФото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью РИА Новости предупредил россиян, в особенности начинающих инвесторов, об опасности игры на бирже.

«Биржевые торги — это все-таки достаточно чистая площадка. Здесь главный совет — действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции. Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов», — отметил Лях.

По его словам, опрометчиво ожидать повторения прошлогодних темпов роста фондового рынка. Подобные надежды чреваты потерей инвестированных средств. Представитель ЦБ посоветовал начинающим инвесторам вкладываться в специализированные фонды, управляемые профессиональными финансистами.

Также Лях привел пример компании «Соль Руси», обещавшей инвесторам повышенную доходность и объявлявшую о готовности начать разработку крупнейшего в стране соляного месторождения. Сейчас в отношении нее проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

В 2020 году был установлен рекорд по приросту числа открытых брокерских счетов на Московской бирже. К концу года их количество достигло восьми миллионов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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