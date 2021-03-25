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Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психики

Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психикиФото: Unsplash

Клиническую депрессию, которая может оказаться опасным расстройством психики, часто путают с просто плохим настроением. При этом существуют незаметные симптомы, знание которых поможет определить проблему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе «Яндекс.Кью», который провел исследование по случаю Международного дня борьбы с депрессией 24 марта.

Психолог Евгения Пронина назвала неверным представление, что депрессия — это когда «все время грустно и плачешь». По ее словам, внешне это расстройство может проявляться по-разному. Одни стараются не подавать виду и притворяются, что все в порядке. Другие становятся ко всему равнодушными, ничем не интересующимися, отказываются от дел и принятия решений. У третьих начинается тревожность, озлобленность, абстрагирование с помощью работы, возможна тяга к алкоголю.

Физически депрессия чаще всего проявляется через проблемы с питанием, апатию, упадок сил, бессонницу или сонливость, мысли о смерти, чувство беспомощности и загнанности в ловушку. «Во всех этих случаях людям плохо, но они не знают, что у них возможно депрессия», — отметила Пронина.

Ее коллега Вероника Туркина уточнила, что лучше обратиться к психиатру или врачу-психотерапевту, если более двух недель наблюдаются утомляемость, отсутствие сил, подавленное состояние и сниженное внимание. «Никто не поставит такого человека на учет и не будет считать сумасшедшим, об этом можно не беспокоиться», — подчеркнула она.

Помимо помощи специалиста человеку в депрессии самому необходимо позаботиться о себе, дать своему организму возможность отдохнуть и отложить дела. В такой ситуации не стыдно попросить помощи у близких, например, сходить в магазин или посидеть с детьми, получить от них эмоциональную поддержку. Также можно обратиться к психологу, который поможет понять причину состояния и что с этим делать.

Опрошенные «Яндекс.Кью» психологи солидарны во мнении, что лечение депрессии в первую очередь должно быть медикаментозным, чтобы снять острое состояние. После этого нужно начать посещать психолога или психотерапевта и таким образом добиться долгосрочного эффекта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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