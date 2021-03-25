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Россиянам пообещали погодную «уравниловку»

Россиянам пообещали погодную «уравниловку»Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погодную «уравниловку» в ближайшие пять дней. По его прогнозу, температура на на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, с 25 по 29 марта в европейской части России температура воздуха будет около плюс шести-восьми градусов. Причиной этого станут циклоническая активность на юге и температурные аномалии на севере. «Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — подчеркнул Вильфанд.

В частности, в Краснодарском крае возможны дожди со снегом. А в Карелии, Мурманской области, и в целом в Северо-Западном федеральном округе будет примерно на шесть градусов теплее нормы. По словам Вильфанда, для этого региона такие температуры очень высокие.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал приход метеорологической весны в столичный регион. Потепление охватит большую часть западной территории России. Исключением станет северо-восток европейской России, республика Коми, Нарьям-Мар, Ненецкий автономный округ и Предуралье. Тепло дойдет до этих регионов на следующей неделе.

Россия

По материалам: lenta.ru
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