Россиянам вернут траты на спорт

Вадим Карасев

Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае трат на физкультурно-оздоровительные услуги.

Налоговый вычет будет равен сумме, уплаченной за спортивные услуги, оказанные самому гражданину, его детям или несовершеннолетним подопечным физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, для которых такая деятельность считается основной.

Максимальный размер "спортивного вычета" может составить 15,6 тыс. рублей в год. Получить его можно, предоставив документы, подтверждающие фактическую оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Совокупная сумма налоговых вычетов на одного гражданина не может превышать 120 тыс. в год.

Закон вступит в силу после официальной публикации, но не раньше 1 января 2022 года.

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