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Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал

Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своей Twitter-ленте фото контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сев на мель прямо поперек прохода. Кадр сделан российским спутником "Канопус В".

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, работы по разблокированию могут продлиться до нескольких недель. Сейчас судно пытаются сдвинуть с места восемью большими буксирами, но это не приносит результатов.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI

— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021

Контейнеровоз под флагом Панамы следовал из Китая в Нидерланды, он должен был прибыть в Роттердам 31 марта. Сразу после захода в канал из Красного моря, около 6 часов утра 24 марта, корабль сел на мель и перекрыл движение в оба направления. На борту никто не пострадал.

Ранее NEWSTES рассказывал о возможных причинах аварии.

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По материалам: uposters.ru
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