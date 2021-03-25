Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал

Вадим Карасев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своей Twitter-ленте фото контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сев на мель прямо поперек прохода. Кадр сделан российским спутником "Канопус В".

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, работы по разблокированию могут продлиться до нескольких недель. Сейчас судно пытаются сдвинуть с места восемью большими буксирами, но это не приносит результатов.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.

Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI

— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021

Контейнеровоз под флагом Панамы следовал из Китая в Нидерланды, он должен был прибыть в Роттердам 31 марта. Сразу после захода в канал из Красного моря, около 6 часов утра 24 марта, корабль сел на мель и перекрыл движение в оба направления. На борту никто не пострадал.

Ранее NEWSTES рассказывал о возможных причинах аварии.