Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своей Twitter-ленте фото контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сев на мель прямо поперек прохода. Кадр сделан российским спутником "Канопус В".
По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, работы по разблокированию могут продлиться до нескольких недель. Сейчас судно пытаются сдвинуть с места восемью большими буксирами, но это не приносит результатов.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI
Контейнеровоз под флагом Панамы следовал из Китая в Нидерланды, он должен был прибыть в Роттердам 31 марта. Сразу после захода в канал из Красного моря, около 6 часов утра 24 марта, корабль сел на мель и перекрыл движение в оба направления. На борту никто не пострадал.
Ранее NEWSTES рассказывал о возможных причинах аварии.