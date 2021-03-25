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Российский телеканал решил вернуть «Дом-2» в эфир

Российский телеканал решил вернуть «Дом-2» в эфирФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, вернется на экраны. Подробности будущего передачи раскрыло издание StarHit, ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, транслировать передачу будет российский телеканал «Ю». Новые выпуски телепроекта выйдут в эфир в середине или в конце апреля. Ожидается, что сотрудничать с реалити-шоу будут «всем известные ведущие».

Кроме того, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников. «Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков"», — добавил источник StarHit.

Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что «Дом-2» вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который будет транслировать шоу. Участников тогда заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

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По материалам: lenta.ru
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