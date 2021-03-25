Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца

Вадим Карасев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росстат сообщил о росте цен на сахар, яйца и другие продукты питания в своем отчете с оценкой индекса потребительских цен в период с 16 по 22 марта, опубликованном на сайте.

Так, сахар-песок в среднем по России подорожал на 0,8 процента, куриные яйца — на 1,3 процента, подсолнечное масло — на 0,5 процента, куриное мясо — на 1,5 процента. Кроме того, за указанный период выросли цены на баранину (1,5 процента), молоко стерилизованное, гречку (0,6 процента), говядину, пшеничную муку (0,5 процента). На 0,4 процента дороже стали вареная колбаса, маргарин, сухие молочные смеси, карамель.

При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на один процент за счет снижения цен на огурцы (9,7 процента) и помидоры (2,8 процента). Кроме того, на 0,4 процента подешевело пшено, на 0,1 процента — мясные консервы, рис, шоколадные конфеты.

В декабре 2020 года рост цен на продукты питания привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, подорожание продуктов в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.