Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца

Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйцаФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росстат сообщил о росте цен на сахар, яйца и другие продукты питания в своем отчете с оценкой индекса потребительских цен в период с 16 по 22 марта, опубликованном на сайте.

Так, сахар-песок в среднем по России подорожал на 0,8 процента, куриные яйца — на 1,3 процента, подсолнечное масло — на 0,5 процента, куриное мясо — на 1,5 процента. Кроме того, за указанный период выросли цены на баранину (1,5 процента), молоко стерилизованное, гречку (0,6 процента), говядину, пшеничную муку (0,5 процента). На 0,4 процента дороже стали вареная колбаса, маргарин, сухие молочные смеси, карамель.

При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на один процент за счет снижения цен на огурцы (9,7 процента) и помидоры (2,8 процента). Кроме того, на 0,4 процента подешевело пшено, на 0,1 процента — мясные консервы, рис, шоколадные конфеты.

В декабре 2020 года рост цен на продукты питания привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, подорожание продуктов в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

В России зафиксирован новый рост цен
Раскрыты самые подорожавшие продукты в России
Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,1%
Недельная инфляция в РФ осталась на уровне 0,1%