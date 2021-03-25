Розалия Райсон объяснила, почему не хочет общаться с экс-участниками

Вадим Карасев

Розалия Райсон и Андрей Шабарин не желают общаться с другими экс-участниками. По крайней мере, сама Розалия уверяет, что именно они не хотят ни с кем знаться, потому как выпускники шоу сплошь хайпожоры, с которыми даже поговорить не о чем. Так что подписчики совершенно напрасно переживают из-за того, что их любимая семья выглядит изгоями.

«Если мы когда-то все были на одном проекте, то это не значит, что мы должны дружить и детей друг друга крестить!», - уверена Роза.

После того, как Саша Черно не пригласила бывшую подружку Розалию Райсон в гости, хотя собирала огромную толпу экс-участников, Розалия стала рассказывать о том, что они с Андреем Шабариным совершенно не нуждаются в дополнительном пиаре, который экс-участники создают друг другу, появляясь друг у друга в сторис, пишет newstes.ru.По мнению Розалии, выходцы с телестройки - неадекватные хайпожоры. Она и Андрей Шабарин не хайпуют на всем, что происходит в их жизни, поэтому их и не тянет к домовским. Они ни с кем не дружат, не бегают с телефонами, а предпочитают общаться с адекватными людьми, которые находят интересные темы для общения в отличие от все тех же героев шоу.Правда, зрители помнят, Рома прекрасно находила общий язык со всеми, сдружилась с Оганесянами, восхваляла Капаклы и Купиных, и даже с Рапунцелями ладила лучше остальных, уверяя, что Оля без камер прекрасный человек. Или таким образом Роза намекает, что на шоу ей приходилось играть, как и остальным, общаться с теми, кто ей не нравится?На свадьбе Розалии и Андрея присутствовали их коллеги, и несчастными Шабарины не выглядели. Неужели за периметром поняли, что им не подходит компания экс-участников? Или подписчики правы: их не зовут, приходится оправдываться и делать вид, что они сами не готовы к совместному времяпровождению? А если бы Черно не забыла их позвать, то не были бы экс-участники хайпожорами?