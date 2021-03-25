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«Русские Витязи» впервые провели пуски ракет Р-73 на истребителях Су-35

Летчики группы высшего пилотажа «Русские витязи» недавно провели новые плановые полеты на истребителях Су-35. Эти учения были проведены во взаимодействии с группой «Стрижи», сообщил командир звена «Витязей» майор Сергей Наказный. Он также раскрыл все подробности данного мероприятия.

Он отметил тот факт, что главными целями данных учений стали отработка пусков ракет Р-73, осуществляемых на российском полигоне «Ладога», а также поддержание высокого морального духа летчиков. По словам самого Наказного, как пилотирование, так и все стрельбы были в целом выполнены на высочайшем профессиональном уровне.

Пресс-служба Минобороны также рассказала, что «Русские Витязи» сейчас получили все новые самолеты Су-35 в рамках состоявшегося перевооружения и на учениях впервые с них произвели с них пуски ракет. Одновременно с этим также осуществлялась и тренировка юных пилотов из группы «Стрижи», отработавший как раз в этих учениях в первый раз поражение воздушных целей.

Сообщение «Русские Витязи» впервые провели пуски ракет Р-73 на истребителях Су-35 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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