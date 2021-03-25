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С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью странами

С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Также увеличится частота рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ (добавится по одному рейсу в неделю на взаимной основе), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории Российской Федерации.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо, один раз в неделю)", — уточнили представители штаба.

Станет больше регулярных рейсов с Кубой (до семи в неделю по маршруту Москва — Варадеро) и Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград — Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме столицы и Санкт-Петербурга). С 1 апреля обещают возобновление международных перелетов еще из 13 российских аэропортов.

Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее NEWSTES писал, что отечественная авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск.

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По материалам: uposters.ru
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