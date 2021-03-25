С 2023 года машины Lada окончательно останутся без собственной платформы

Вадим Карасев

Автомобили Lada с 2023 года больше не будут предлагаться на собственных агрегатах — все машины тольяттинского автогиганта переведут на модульную платформу Renault CMF-B LS. Это означает автоматическое прекращение производства отечественных моделей — "Нивы", "Весты" и "Гранты" текущего поколения.

Как сообщает Telegram-канал "Автовоз", новая платформа имеет ряд преимуществ: машины на ее базе будут лучше продаваться на зарубежных рынках, уровень завода в целом "подтянется" до мирового, а разработка новых моделей ускорится.

"Ложка дегтя: Lada будут не совсем на CMF-B, а на варианте платформы CMF-B LS (low specifications — упрощенное исполнение). Платформа для бюджетных моделей B-сегмента, самых дешевых машин концерна румынского бренда Dacia. Стратегия Renault предполагает, что Lada объединят с румынскими коллегами", — отмечается в публикации.

На фоне перехода на новую платформу АО "АВТОВАЗ" запланировало к 2023 году запустить в серийный выпуск новое поколение "Гранты", спустя год — обновленную "Ниву", а затем и кроссовер в сегменте SUV C.

NEWSTES писал, что машины тольяттинского производителя подорожали второй раз с начала года.