Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

Анастасия Иванова

Запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы.

Планируется, что на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.

Обсуждение станет продолжением диалога в Совете ЕС по иностранным делам, прошедшем в феврале, когда министры сошлись на мнении об актуальности Пяти принципов Могерини.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что в Кремле заявили, что Евросоюз не является близким партнером России по инициативе Брюсселя.

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