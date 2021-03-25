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Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

Запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.


Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы.

Планируется, что на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.

Обсуждение станет продолжением диалога в Совете ЕС по иностранным делам, прошедшем в феврале, когда министры сошлись на мнении об актуальности Пяти принципов Могерини.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что в Кремле заявили, что Евросоюз не является близким партнером России по инициативе Брюсселя.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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