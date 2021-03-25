Саша Черно озаботилась судьбой брата

Вадим Карасев

У Саши Черно всегда есть проблемы, с которыми она пытается справиться. Экс-участница все время жалуется на испытания, которые ей посылает судьба. В этот раз испытанием она сочла заботу о брате, хотя ее никто об этом не просил. По мнению Саши, Ярославу нужно отправиться в кадетское училище, иначе ему грозит детский дом. Забирать к себе брата она не готова из-за сложного характера.

«Папа там добрый вечер... Взять его к себе жить без перевоспитания нельзя. Там все оооочень сложно...», - жалуется Саша на родню.

Саша Черно рассказывает своим фолловерам о том, как хочет помочь младшему брату. По ее мнению, Ярослава нужно срочно перевоспитывать. Лучше всего отправить его в кадетское училище, чтобы там он жил по режиму. Хоть она и переживает за брата, взять его к себе она не может по важным причинам, пишет newstes.ru.У мальчика есть отец, кроме того, Черно уже пыталась перевоспитать свою сестру, но не преуспела в этом - Таня как-то сбежала от нее, отказавшись работать на Сашу и Йосю. Пользователи считают, что Саша в сторис сама задает себе удобные вопросы, чтобы выложить то, что ей хочется. Например, рассказать о том, какой плохой отец у Ярослава.Выставляя себя в хорошем свете, Саша ухитрилась и в уме брата засомневаться, и пожаловаться, что его отец бывает безработным. А заодно напомнить, что судьба ей постоянно посылает испытания непонятно за что. Но если послушать ее отца, то она сама в прошлом поступала так, что у нее возникли долги и появились другие неприятности, о которых члены ее семьи предпочитают не распространяться.Из красивых рассказов Саши о своей доброте и справедливости пользователи сделали вывод, что Черно уже решила отправить брата в детский дом и просто ищет хорошее обоснование. Хотя права решать хоть что-то относительно брата у нее вообще нет именно потому, что у него есть отец. Может, ей стоило бы видеть хорошее в ком-то, кроме себя?